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Полиция возбудила дело в отношении банды автомошенников в Москве
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Полиция возбудила дело в отношении банды автомошенников в Москве 

РИАМО 44 минуты назад
Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту организации преступного сообщества и мошенничества при продаже автомобилей в автосалонах Москвы, сообщается на сайте МВД РФ.
Работники автосалонов после подписания договора купли-продажи и оплаты товара клиентами подделывали данный договор, завышая указанную ранее стоимость. По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 50 миллионов рублей.
«В состав сообщества входили 19 человек, которые действовали в пяти структурных подразделениях, в том числе четырех автосалонах столицы и колл-центре. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении семерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще четверо — под подпиской о невыезде. Шесть участников сообщества заключены под стражу заочно и объявлены в международный розыск, добавила она.
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