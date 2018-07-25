Полиция возбудила дело в отношении банды автомошенников в Москве

Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту организации преступного сообщества и мошенничества при продаже автомобилей в автосалонах Москвы , сообщается на сайте МВД РФ.

Работники автосалонов после подписания договора купли-продажи и оплаты товара клиентами подделывали данный договор, завышая указанную ранее стоимость. По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 50 миллионов рублей.

Ирина Волк. «В состав сообщества входили 19 человек, которые действовали в пяти структурных подразделениях, в том числе четырех автосалонах столицы и колл-центре. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ», — сказала официальный представитель МВД России

В отношении семерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще четверо — под подпиской о невыезде. Шесть участников сообщества заключены под стражу заочно и объявлены в международный розыск, добавила она.