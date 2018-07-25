Ещё
В Кургане экс-начальник подразделения РОСЖЕЛДОРСНАБа привлекал подчиненных к работе на собственной даче
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кургане экс-начальник подразделения РОСЖЕЛДОРСНАБа привлекал подчиненных к работе на собственной даче 

РЖД-Партнер 46 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Судом было установлено, что с 2015 по 2017 г.г. на тот момент начальник Курганского отдела материально-технического обеспечения Челябинской дирекции материально-технического обеспечения РОСЖЕЛДОРСНАБа — филиала ОАО «РЖД» привлекал своих подчиненных сотрудников к работам на своём личном приусадебном участке.
Нарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. Напомним, что максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
РЖД-Партнер: последние новости
За взятку таможеннику предприниматель из Махачкалы может получить до 5 лет тюрьмы Экс-работнику ж/д вокзала Пермь-2 может грозить большой тюремный срок за несколько эпизодов получения взяток с вымогательством По факту невозврата из-за рубежа валюты на общую сумму 800 млн руб. в отношении ряда предприятий Амурской области возбуждено 15 уголовных дел
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ15
Убийство телеведущего поразило страну71
Таджикистан направил ноту России31
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны179
США нанесут удар по госдолгу России241
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение