В Кургане экс-начальник подразделения РОСЖЕЛДОРСНАБа привлекал подчиненных к работе на собственной даче

Судом было установлено, что с 2015 по 2017 г.г. на тот момент начальник Курганского отдела материально-технического обеспечения Челябинской дирекции материально-технического обеспечения РОСЖЕЛДОРСНАБа — филиала ОАО «РЖД» привлекал своих подчиненных сотрудников к работам на своём личном приусадебном участке.

Нарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. Напомним, что максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.