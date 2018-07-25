Ещё
В соседнем регионе коллега убил пастуха из Самарской области, а работодатели подбросили тело к трассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В соседнем регионе коллега убил пастуха из Самарской области, а работодатели подбросили тело к трассе 

Волга Ньюс 50 минут назад
По данным стражей порядка, вечером 19 июля в правоохранительные органы поступила информация от жителей другого региона об обнаружении на участке местности вблизи федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», в районе с. Куриловка Вольского района, тела неизвестного мужчины, на вид которому 50-70 лет, с признаками насильственной смерти.
Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования его смерть наступила в результате колото-резаного проникающего ранения с повреждением сердца.
Ввиду того, что преступление совершено в условиях неочевидности, а также учитывая отсутствие данных о личности погибшего, следователи совместно с полицейскими организовали планомерную работу по выяснению всех обстоятельств случившегося. В итоге, им удалось в кратчайшие сроки установить личность погибшего — им оказался 52-летний уроженец Самарской области, который работал пастухом в Воскрсенском районе.
По версии следствия, ныне подозреваемый тоже трудился пастухом и 16 июля, когда оба мужчины находились в нетрезвом состоянии, меду ними произошел конфликт. В ходе ссоры житель Воскресенского района ударил ножом в грудь самарца, который от полученного ранения скончался.
"Затем, злоумышленник сообщил о случившемся так называемым работодателям, которые, желая избежать возможных проблем из-за вмешательства правоохранительных органов в их деятельность, самостоятельно вывезли тело погибшего за пределы района", — сообщили в следствии.
На первоначальном этапе следствия подозреваемый дал признательные показания по обстоятельствам произошедшего, а также показал, где находилось орудие убийства.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в СУ СК РФ по Саратовской области.
Волга Ньюс: последние новости
Закончено следствие по делу начальника уголовного розыска ОП №24 Владимира Шапшова Администратора самарского кафе подозревают в даче взятки сотруднику Роспотребнадзора Тольяттинский заключенный получил новый срок за попытку "купить" улучшение условий содержания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ15
Убийство телеведущего поразило страну71
Таджикистан направил ноту России31
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны179
США нанесут удар по госдолгу России241
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение