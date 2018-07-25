В соседнем регионе коллега убил пастуха из Самарской области, а работодатели подбросили тело к трассе

По данным стражей порядка, вечером 19 июля в правоохранительные органы поступила информация от жителей другого региона об обнаружении на участке местности вблизи федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», в районе с. Куриловка Вольского района, тела неизвестного мужчины, на вид которому 50-70 лет, с признаками насильственной смерти.

Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования его смерть наступила в результате колото-резаного проникающего ранения с повреждением сердца.

Ввиду того, что преступление совершено в условиях неочевидности, а также учитывая отсутствие данных о личности погибшего, следователи совместно с полицейскими организовали планомерную работу по выяснению всех обстоятельств случившегося. В итоге, им удалось в кратчайшие сроки установить личность погибшего — им оказался 52-летний уроженец Самарской области , который работал пастухом в Воскрсенском районе.

По версии следствия, ныне подозреваемый тоже трудился пастухом и 16 июля, когда оба мужчины находились в нетрезвом состоянии, меду ними произошел конфликт. В ходе ссоры житель Воскресенского района ударил ножом в грудь самарца, который от полученного ранения скончался.

"Затем, злоумышленник сообщил о случившемся так называемым работодателям, которые, желая избежать возможных проблем из-за вмешательства правоохранительных органов в их деятельность, самостоятельно вывезли тело погибшего за пределы района", — сообщили в следствии.

На первоначальном этапе следствия подозреваемый дал признательные показания по обстоятельствам произошедшего, а также показал, где находилось орудие убийства.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в СУ СК РФ по Саратовской области.