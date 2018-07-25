В Казани полицейский обстрелял мужчин, напавших на его коллегу

Полицейский открыл огонь по ногам злоумышленников, напавших на его коллегу, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ

Инцидент произошел ночью 25 июля. В полицию позвонили жители одного из домов по ул. Чишмяле, которые пожаловались на шумную компанию. На место подъехали двое полицейских. У подъезда они заметили четверых пьяных мужчин, которые, в ответ на замечание сотрудника ППС, набросились на него, повалили на землю и стали душить. Его коллега сделал предупредительный выстрел вверх, а когда те не отреагировали, стал стрелять по ногам нападавших.

В результате двое мужчин получили ранения, остальные злоумышленники задержаны. По данному факты следователи проводят доследственную проверку.