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В Казани полицейский обстрелял мужчин, напавших на его коллегу
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В Казани полицейский обстрелял мужчин, напавших на его коллегу 

АиФ Казань 30 минут назад
Фото: АиФ Казань
Полицейский открыл огонь по ногам злоумышленников, напавших на его коллегу, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Инцидент произошел ночью 25 июля. В полицию позвонили жители одного из домов по ул. Чишмяле, которые пожаловались на шумную компанию. На место подъехали двое полицейских. У подъезда они заметили четверых пьяных мужчин, которые, в ответ на замечание сотрудника ППС, набросились на него, повалили на землю и стали душить. Его коллега сделал предупредительный выстрел вверх, а когда те не отреагировали, стал стрелять по ногам нападавших.
В результате двое мужчин получили ранения, остальные злоумышленники задержаны. По данному факты следователи проводят доследственную проверку.
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