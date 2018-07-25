В Москве из ячейки Россельхозбанка украли свыше 6 млн рублей

Неизвестные обокрали ячейку Россельхозбанка в столичном районе Красная Пресня на 6,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает РБК.

«Сотрудниками полиции установлено, что в период со 2 по 23 июля неизвестный, подобрав ключи к банковской ячейке, расположенной в отделении Россельхозбанка, совершил кражу денег в сумме 6,32 миллиона рублей, принадлежащих директору ИТ-компании», — говорится в сообщении.