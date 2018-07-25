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В Москве из ячейки Россельхозбанка украли свыше 6 млн рублей
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В Москве из ячейки Россельхозбанка украли свыше 6 млн рублей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Неизвестные обокрали ячейку Россельхозбанка в столичном районе Красная Пресня на 6,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает РБК.
«Сотрудниками полиции установлено, что в период со 2 по 23 июля неизвестный, подобрав ключи к банковской ячейке, расположенной в отделении Россельхозбанка, совершил кражу денег в сумме 6,32 миллиона рублей, принадлежащих директору ИТ-компании», — говорится в сообщении.
24 июля по факту кражи следственный отдел ОМВД по Пресненскому району Москвы возбудил уголовное дело.
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