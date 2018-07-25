Житель Башкирии ограбил мать дважды

Белебеевский суд Башкирии осудил 34‐летнего местного жителя за ограбление собственной матери. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Мужчина обратился к матери в середине марта с просьбой дать ему деньги. Услышав отказ, он вырвал из рук женщины сумочку, в которой лежал кошелек, и сбежал с места преступления.

Спустя неделю он снова пришел к матери с той же просьбой. В этот раз услышав отказ, он схватил DVD-плеер, который лежал на подоконнике. Женщина отчаянно пыталась помешать сыну, но тот снова скрылся. На этот раз с проигрывателем.