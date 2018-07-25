Ещё
Житель Башкирии ограбил мать дважды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Башкирии ограбил мать дважды 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Белебеевский суд Башкирии осудил 34‐летнего местного жителя за ограбление собственной матери. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Мужчина обратился к матери в середине марта с просьбой дать ему деньги. Услышав отказ, он вырвал из рук женщины сумочку, в которой лежал кошелек, и сбежал с места преступления.
Спустя неделю он снова пришел к матери с той же просьбой. В этот раз услышав отказ, он схватил DVD-плеер, который лежал на подоконнике. Женщина отчаянно пыталась помешать сыну, но тот снова скрылся. На этот раз с проигрывателем.
Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на три года и десять месяцев в колонии строгого режима. Смягчающим обстоятельством стало раскаяние в преступлении, добровольное возмещение ущерба и наличие малолетнего ребенка на иждивении.
360tv.ru: последние новости
Экс‐сенатор Дмитрий Кривицкий арестован в Италии Никита Белых стал тюремным библиотекарем Замначальника самарского главка Росгвардии задержали за взятку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след152
Крымский мост начал отделяться от Крыма563
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске25
Россия пригрозила Грузии силой227
Заявление Лолиты грозит международным скандалом299
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение