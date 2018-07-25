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В Башкирии к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, ограбивший мать
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В Башкирии к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, ограбивший мать 

ГОРОБЗОР.РУ 56 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Белебее осудили мужчину за ограбление матери. Как сообщает Верховный суд РБ, он признан виновным (ч. 1 ст. 161, п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ)
— В середине марта этого года обвиняемый пришел к своей матери и попросил у нее денег, однако та ему отказала. Тогда мужчина выхватил из ее рук женскую сумку, в которой находится кошелек с деньгами, и скрылся с места преступления. Спустя неделю он вновь обратился к матери с той же просьбой. Услышав очередной отказ, обвиняемый схватил находящийся на подоконнике DVD-плеер. Потерпевшая попыталась ему помешать, но ее сыну удалось убежать, — рассказали в суде.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, добровольное возмещение ущерба. Суд приговорил его к 3 года и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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