В Башкирии к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, ограбивший мать

В Белебее осудили мужчину за ограбление матери. Как сообщает Верховный суд РБ, он признан виновным (ч. 1 ст. 161, п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ)

— В середине марта этого года обвиняемый пришел к своей матери и попросил у нее денег, однако та ему отказала. Тогда мужчина выхватил из ее рук женскую сумку, в которой находится кошелек с деньгами, и скрылся с места преступления. Спустя неделю он вновь обратился к матери с той же просьбой. Услышав очередной отказ, обвиняемый схватил находящийся на подоконнике DVD-плеер. Потерпевшая попыталась ему помешать, но ее сыну удалось убежать, — рассказали в суде.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, добровольное возмещение ущерба. Суд приговорил его к 3 года и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

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