Двое бывших полицейских предстали перед судом за взятие взятки 

Уссурийским судом был вынесен обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников полиции. Один мужчина был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, второй получил обвинение как посредник.
«В марте 2017 года старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД по Уссурийску и его подельник предложил одной из фирм, имеющую большое незаконно хранящейся древесины, дать им взятку. В последующем фигуранты дела её получили», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Судом было вынесено решение о виновности мужчин. Им назначено наказание в виде 7 и 5 лет лишения свободы колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.