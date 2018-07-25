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Двое бывших полицейских предстали перед судом за взятие взятки
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Двое бывших полицейских предстали перед судом за взятие взятки 

АиФ-Владивосток 56 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Уссурийским судом был вынесен обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников полиции. Один мужчина был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, второй получил обвинение как посредник.
«В марте 2017 года старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД по Уссурийску и его подельник предложил одной из фирм, имеющую большое незаконно хранящейся древесины, дать им взятку. В последующем фигуранты дела её получили», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Судом было вынесено решение о виновности мужчин. Им назначено наказание в виде 7 и 5 лет лишения свободы колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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