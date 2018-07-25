Двое бывших полицейских предстали перед судом за взятие взятки

Уссурийским судом был вынесен обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников полиции. Один мужчина был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, второй получил обвинение как посредник.

«В марте 2017 года старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД по Уссурийску и его подельник предложил одной из фирм, имеющую большое незаконно хранящейся древесины, дать им взятку. В последующем фигуранты дела её получили», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.