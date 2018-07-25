Ульяновец получил 9,5 лет колонии за расправу с соседом 

К длительному сроку лишения свободы приговорен ульяновец, который осенью прошлого года жестоко расправился с человеком. По информации прокуратуры, вечером 25 сентября в одну из городских больниц доставили мужчину с тяжелыми травмами. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов потерпевший скончался. Как выяснилось, виновником гибели несчастного стал сосед. В тот роковой вечер мужчины поссорились в подъезде одного из домов по улице Заречной, и один из них ударил другого рукой в живот. Удар был такой силы, что потерпевший оказался на бетонном полу, получив при падении тяжелую травму головы. Суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем смерть потерпевшего. Приговор — 9,5 лет колонии строгого режима. Суд также постановил взыскать с осужденного 800 тысяч рублей — в качестве возмещения морального вреда в пользу жены погибшего.