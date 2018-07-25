В Брянске арестовал избивших задержанного полицейских

В Брянске арестованы сотрудники полиции, избивавшие задержанного

Суд арестовал двух брянских полицейских, которые были задержаны после избиения мужчины в отделе полиции, сообщается на сайте регионального управления СК.

"По ходатайству следователя в отношении каждого обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 июля в период с 07.30 по 10.00 в своем служебном кабинете двое сотрудников полиции УМВД по Брянску избили задержанного, нанеся несколько ударов по голове, туловищу и ногам. Как отмечает СК, у задержанного произошел разрыв селезенки, сейчас он прооперирован и выписан из больницы.

Как отмечает УМВД по региону, факт нарушения закона выявлен в ходе оперативных мероприятий службой собственной безопасности.