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В Брянске арестовал избивших задержанного полицейских
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В Брянске арестованы сотрудники полиции, избивавшие задержанного 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд арестовал двух брянских полицейских, которые были задержаны после избиения мужчины в отделе полиции, сообщается на сайте регионального управления СК.
"По ходатайству следователя в отношении каждого обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 16 июля в период с 07.30 по 10.00 в своем служебном кабинете двое сотрудников полиции УМВД по Брянску избили задержанного, нанеся несколько ударов по голове, туловищу и ногам. Как отмечает СК, у задержанного произошел разрыв селезенки, сейчас он прооперирован и выписан из больницы.
Как отмечает УМВД по региону, факт нарушения закона выявлен в ходе оперативных мероприятий службой собственной безопасности.
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