Ещё
СК завел дело из-за избиения полицейскими задержанного в Брянске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Крымский мост начал отделяться от Крыма

СК завел дело из-за избиения полицейскими задержанного в Брянске 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Брянск Today
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после избиения задержанного мужчины двумя полицейскими в Брянске, сообщается на сайте регионального СУСК.
"Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий сотрудниками полиции УМВД России по городу Брянску (п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 16 июля в период с 07.30 по 10.00 в своем служебном кабинете двое сотрудников полиции УМВД по Брянску избили задержанного, нанеся несколько ударов по голове, туловищу и ногам. Как отмечает СК, у задержанного произошел разрыв селезенки, сейчас он прооперирован и выписан из больницы.
Сотрудники полиции задержаны, уточняется в сообщении. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, решается вопрос о заключении их под стражу.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом230
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина281
Таджикистан направил ноту России111
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны210
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2918
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение