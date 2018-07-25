СК завел дело из-за избиения полицейскими задержанного в Брянске

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Следователи завели уголовное дело после избиения задержанного мужчины двумя полицейскими в Брянске , сообщается на сайте регионального СУСК.

"Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий сотрудниками полиции УМВД России по городу Брянску (п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 июля в период с 07.30 по 10.00 в своем служебном кабинете двое сотрудников полиции УМВД по Брянску избили задержанного, нанеся несколько ударов по голове, туловищу и ногам. Как отмечает СК, у задержанного произошел разрыв селезенки, сейчас он прооперирован и выписан из больницы.

Сотрудники полиции задержаны, уточняется в сообщении. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, решается вопрос о заключении их под стражу.