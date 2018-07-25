В Якутии супруги избежали уголовного наказания путём примирения

Прокуратура Якутии прекратила уголовное дело в отношении супругов, которые порвали друг другу паспорта в ходе семейной ссоры. Пару обвиняли в повреждении официальных документов из личной заинтересованности.

В мае муж и жена поссорились из-за требований женщины к супругу прекратить пить алкоголь. «Подсудимый в ответ на недовольство супруги выхватил из кухонного шкафа её паспорт и оборвал один лист. В отместку за содеянное супруга оборвала восемь листов из паспорта мужа», — рассказали в ведомстве.

На суде обе стороны признали вину и раскаялись. Производство по уголовному делу прекратили из-за примирения сторон.