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В Якутии супруги избежали уголовного наказания путём примирения
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В Якутии супруги избежали уголовного наказания путём примирения 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Прокуратура Якутии прекратила уголовное дело в отношении супругов, которые порвали друг другу паспорта в ходе семейной ссоры. Пару обвиняли в повреждении официальных документов из личной заинтересованности.
В мае муж и жена поссорились из-за требований женщины к супругу прекратить пить алкоголь. «Подсудимый в ответ на недовольство супруги выхватил из кухонного шкафа её паспорт и оборвал один лист. В отместку за содеянное супруга оборвала восемь листов из паспорта мужа», — рассказали в ведомстве.
На суде обе стороны признали вину и раскаялись. Производство по уголовному делу прекратили из-за примирения сторон.
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