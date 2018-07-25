Ещё
Жителя Карелии осудили за угрозы и избиение отца и сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Карелии осудили за угрозы и избиение отца и сына 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Прокуратура Лоухского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя поселка Лоухи.
Как выяснило следствие, в сентябре 2017 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения решил выяснить отношения с односельчанином по поводу давнего спора из-за автомобильных колес. Злоумышленник взял деревянную биту и пришел к дому потерпевшего.
Поскольку инициатор конфликта вел себя агрессивно, потерпевший уклонился от разговора и закрылся в доме. Тогда злоумышленник стал наносить удары битой по окнам и дверям дома, а также разбил плафон уличного освещения, требуя при этом, чтобы потерпевший вышел к нему.
Кроме того, в ноябре 2017 года, также под воздействием спиртного, подсудимый в торговом зале магазина ударил подростка кулаком по лицу и ногой по бедру. Затем он избил отца подростка, который пришел в магазин, чтобы выяснить, что произошло.
Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 2 месяца и установил ему определенные запреты, в том числе запретил покидать место жительства в ночное время.
Суд также удовлетворил гражданские иски прокурора о взыскании с осужденного в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 5 тысяч рублей и взыскании в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования расходов, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшим.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
На кухне питерской квартиры найден самый дорогой холодильник в мире Будни генерала Дрыманова в СИЗО: читает «12 стульев», открещивается от соседа Львенок, свадьба, иномарки: на что тратил взятку осужденный генерал МВД
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ15
Убийство телеведущего поразило страну71
Таджикистан направил ноту России31
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны179
США нанесут удар по госдолгу России241
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение