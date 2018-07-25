Жителя Карелии осудили за угрозы и избиение отца и сына

Прокуратура Лоухского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя поселка Лоухи

Как выяснило следствие, в сентябре 2017 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения решил выяснить отношения с односельчанином по поводу давнего спора из-за автомобильных колес. Злоумышленник взял деревянную биту и пришел к дому потерпевшего.

Поскольку инициатор конфликта вел себя агрессивно, потерпевший уклонился от разговора и закрылся в доме. Тогда злоумышленник стал наносить удары битой по окнам и дверям дома, а также разбил плафон уличного освещения, требуя при этом, чтобы потерпевший вышел к нему.

Кроме того, в ноябре 2017 года, также под воздействием спиртного, подсудимый в торговом зале магазина ударил подростка кулаком по лицу и ногой по бедру. Затем он избил отца подростка, который пришел в магазин, чтобы выяснить, что произошло.

Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 2 месяца и установил ему определенные запреты, в том числе запретил покидать место жительства в ночное время.

Суд также удовлетворил гражданские иски прокурора о взыскании с осужденного в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 5 тысяч рублей и взыскании в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования расходов, затраченных на оказание медицинской помощи потерпевшим.