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В Краснодаре доцент вуза вымогал у студента 100 тыс. рублей за сдачу диплома
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В Краснодаре доцент вуза вымогал у студента 100 тыс. рублей за сдачу диплома 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Взяточника задержали сотрудники регионального УФСБ России
Доцент краснодарского вуза вымогал у студента 100 тысяч рублей за сдачу диплома.
Взяточника задержали сотрудники регионального УФСБ России.
«В ходе проверки информации установлено, что доцент Кубанского социально-экономического института требовал у студента заплатить ему 100 тысяч рублей за успешную сдачу дипломной работы и получение документа об окончании вуза», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Злоумышленник был задержан оперативной группой ФСБ в момент получения части требуемых денег.
Материалы дела передали в главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, преподаватель колледжа в Краснодаре вымогал у студентов деньги за уже выставленные оценки.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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