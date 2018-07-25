В Краснодаре доцент вуза вымогал у студента 100 тыс. рублей за сдачу диплома

Доцент краснодарского вуза вымогал у студента 100 тысяч рублей за сдачу диплома.

Взяточника задержали сотрудники регионального УФСБ России.

«В ходе проверки информации установлено, что доцент Кубанского социально-экономического института требовал у студента заплатить ему 100 тысяч рублей за успешную сдачу дипломной работы и получение документа об окончании вуза», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Злоумышленник был задержан оперативной группой ФСБ в момент получения части требуемых денег.