В Краснодаре доцент вуза вымогал у студента 100 тыс. рублей за сдачу диплома 

Взяточника задержали сотрудники регионального УФСБ России
Доцент краснодарского вуза вымогал у студента 100 тысяч рублей за сдачу диплома.
Взяточника задержали сотрудники регионального УФСБ России.
«В ходе проверки информации установлено, что доцент Кубанского социально-экономического института требовал у студента заплатить ему 100 тысяч рублей за успешную сдачу дипломной работы и получение документа об окончании вуза», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Злоумышленник был задержан оперативной группой ФСБ в момент получения части требуемых денег.
Материалы дела передали в главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, преподаватель колледжа в Краснодаре вымогал у студентов деньги за уже выставленные оценки.