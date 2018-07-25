ФСБ задержала наркоторговцев с оборотом 15 млн в месяц

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели операцию по пресечению деятельности преступной группы, организовавшей производство и сбыт синтетических наркотиков в Хабаровском крае

«В ходе реализации оперативно-следственных мероприятий организаторы и участники преступной группы (4 человека) были задержаны сотрудниками краевого УФСБ с поличным. На местах обнаружено две крупных лаборатории по производству синтетического наркотика, около 500 грамм готового мефедрона, свыше 10 кг вещества, находящегося в стадии адсорбции, более 400 кг прекурсоров, а также иностранное оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечают в ФСБ, наркотические вещества распространялись через закладки в Хабаровске Комсомольске-на-Амуре и их пригородах, покупатели переводили продавцам деньги в криптовалютах. По оценке специалистов, налаженная преступная схема позволяла злоумышленникам сбывать наркотики на сумму 15 млн рублей в месяц.

«В отношении задержанных следователями УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», — сообщает ФСБ.