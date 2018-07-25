Один из подозреваемых в пытках осуждённого в ярославской колонии признал себя виновным

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Соколова.

«Просим приобщить к делу… копию явки с повинной с отметками органов внутренних дел », — сказал Соколов, защищающий старшего инспектора Максима Яблокова. Судья ходатайство удовлетворил.

По словам адвоката, подозреваемый ходатайствует о заключении со следствием досудебного соглашения.

Ранее сообщалось, что в суд поступило ходатайство об аресте сотрудников ярославской колонии.

20 июля были задержаны шесть сотрудников колонии.