Один из подозреваемых в пытках осуждённого в ярославской колонии признал себя виновным 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Соколова.
«Просим приобщить к делу… копию явки с повинной с отметками органов внутренних дел», — сказал Соколов, защищающий старшего инспектора Максима Яблокова. Судья ходатайство удовлетворил.
По словам адвоката, подозреваемый ходатайствует о заключении со следствием досудебного соглашения.
Ранее сообщалось, что в суд поступило ходатайство об аресте сотрудников ярославской колонии.
20 июля были задержаны шесть сотрудников колонии.
По данным следствия, сотрудники УФСИН России на территории исправительной колонии № 1, «действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключённого».