Ещё
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Крымский мост начал отделяться от Крыма

Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывшего украинского министра обороны Анатолия Гриценко обвинили в призыве к террористическим действиям на территории России. Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета.
По данным следователей, экс-министру, в отношении которого уже было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в телевизионном эфире канала «112 Украина» в 2017 году, предъявлено еще одно обвинение.
«В ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов», — отметили в СК.
Как сообщает Следственный комитет, Гриценко выступил с этим призывом 16 июля 2014 года, его причастность установлена на основе портретных и лингвистических экспертиз.
По данному факту в отношении экс-министра возбудили уголовное дело по части второй статьи 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Оба дела соединены в одно производство, Гриценко заочно предъявлены обвинения.
В интервью телеканалу «112 Украина» в июле 2017 года политик заявлял, что на каждый взрыв машины в Киеве и Мариуполе нужно отвечать аналогично, взрывая автомобили в Москве и Таганроге.
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом223
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина279
Таджикистан направил ноту России110
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны208
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2918
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отменила выступление на «Нашествии»
Шоу-бизнес
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение