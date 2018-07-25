Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда

Бывшего украинского министра обороны Анатолия Гриценко обвинили в призыве к террористическим действиям на территории России . Об этом сообщается на сайте главного управления Следственного комитета.

По данным следователей, экс-министру, в отношении которого уже было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в телевизионном эфире канала «112 Украина » в 2017 году, предъявлено еще одно обвинение.

«В ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов», — отметили в СК.

Как сообщает Следственный комитет, Гриценко выступил с этим призывом 16 июля 2014 года, его причастность установлена на основе портретных и лингвистических экспертиз.

По данному факту в отношении экс-министра возбудили уголовное дело по части второй статьи 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Оба дела соединены в одно производство, Гриценко заочно предъявлены обвинения.