ЕСПЧ призвал Сенцова завершить голодовку

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Киев дезинформирует общественность о состоянии здоровья Сенцова, и он чувствует себя лучше.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы также получил сообщник Сенцова Александр Кольченко . Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний Геннадий Афанасьев , получили по семь лет заключения.

В середине мая Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.