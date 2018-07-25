Ещё
ЕСПЧ призвал Сенцова завершить голодовку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

ЕСПЧ призвал Сенцова завершить голодовку 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму, прекратить голодовку и принять любую предлагаемую медицинскую помощь.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Киев дезинформирует общественность о состоянии здоровья Сенцова, и он чувствует себя лучше.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором 10 лет лишения свободы также получил сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.
В середине мая Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео "Блеф не удался": эксперт о выборе Анкары не в пользу США В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нашла еще один способ наказать Крым73
Крымский мост начал отделяться от Крыма669
Трамп и Путин не поделили Украину170
Известная певица поддержала Порошенко и пожалела33
Заявление Лолиты грозит международным скандалом322
Видео
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение