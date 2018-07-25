Вологодские подростки пытались угнать автомобиль

Трое вологодских подростков оказались на скамье подсудимых. Ребята пытались угнать машину.

В июне на Ново-Архангельском шоссе 15-летний школьник увидел припаркованный ВАЗ-21074 и решил его угнать. Машина оказалась не заперта. Вместе с юным правонарушителем были два его друга 16 и 17 лет. Сначала авантюрист попробовал завести автомобиль, но тот заглох через два метра. Тогда подростки решили толкать машину. За этим занятием их и застали сотрудники полиции.