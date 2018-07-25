Вологодские подростки пытались угнать автомобиль 

Трое вологодских подростков оказались на скамье подсудимых. Ребята пытались угнать машину.
В июне на Ново-Архангельском шоссе 15-летний школьник увидел припаркованный ВАЗ-21074 и решил его угнать. Машина оказалась не заперта. Вместе с юным правонарушителем были два его друга 16 и 17 лет. Сначала авантюрист попробовал завести автомобиль, но тот заглох через два метра. Тогда подростки решили толкать машину. За этим занятием их и застали сотрудники полиции.
В отношении юных угонщиков возбудили уголовное дело по статье «Угон транспортного средства». Ребятам грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо ограничение свободы до трех лет, либо до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на пять лет, сообщает областной следственный комитет.