Два десятка сотрудников московских автосалонов задержаны за мошенничество 

Полиция возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества и о мошенничестве при продаже автомобилей в отношении 19 сотрудников автосалонов Москвы. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), передает ТАСС.
По данным следствия, в состав сообщества входили 19 человек, которые действовали в пяти структурных подразделениях, в том числе четырех автосалонах столицы и одном call-центре. Семеро фигурантов арестованы, двое находятся под домашним арестом, еще четверо — под подпиской о невыезде.
«Шестерым участникам сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, и они объявлены в международный розыск», — добавила Волк.
В ходе предварительного расследования уголовного дела о мошенничестве при продаже автомобилей установлено, что фигуранты после подписания договора купли-продажи и оплаты товара клиентами подделывали данный договор, завышая указанную ранее стоимость. По предварительным данным, причиненный материальный ущерб превысил 50 млн рублей.