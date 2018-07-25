Два десятка сотрудников московских автосалонов задержаны за мошенничество

Полиция возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества и о мошенничестве при продаже автомобилей в отношении 19 сотрудников автосалонов Москвы . Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), передает ТАСС

По данным следствия, в состав сообщества входили 19 человек, которые действовали в пяти структурных подразделениях, в том числе четырех автосалонах столицы и одном call-центре. Семеро фигурантов арестованы, двое находятся под домашним арестом, еще четверо — под подпиской о невыезде.

«Шестерым участникам сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, и они объявлены в международный розыск», — добавила Волк.

В ходе предварительного расследования уголовного дела о мошенничестве при продаже автомобилей установлено, что фигуранты после подписания договора купли-продажи и оплаты товара клиентами подделывали данный договор, завышая указанную ранее стоимость. По предварительным данным, причиненный материальный ущерб превысил 50 млн рублей.