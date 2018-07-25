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В Приморье осужденному наркосбытчику увеличили тюремный срок
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В Приморье осужденному наркосбытчику увеличили тюремный срок 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Наказание ужесточили по представлению прокурора.
В июне 2018 года Октябрьским районным судом вынесен приговор в отношении жителя г. Уссурийска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере).
Как установлено в судебном заседании, в феврале т.г. фигурант с целью личного обогащения приобрел наркотическое средство — смесь табака с маслом каннабиса общей массой 4,544 г.
В этот же день фигурант сбыл указанный наркотик, продав его за 1,2 тыс. рублей лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».
За совершение указанного преступления суд первой инстанции назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
При этом уголовным законом за данное преступление предусмотрен минимальный размер наказания в виде 8 лет лишения свободы.
Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, сторона обвинения обжаловала судебное решение в апелляционном порядке.
Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, согласился с доводами прокурора, ужесточив подсудимому наказание до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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