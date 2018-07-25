В Приморье осужденному наркосбытчику увеличили тюремный срок

Наказание ужесточили по представлению прокурора.

В июне 2018 года Октябрьским районным судом вынесен приговор в отношении жителя г. Уссурийска , который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере).

Как установлено в судебном заседании, в феврале т.г. фигурант с целью личного обогащения приобрел наркотическое средство — смесь табака с маслом каннабиса общей массой 4,544 г.

В этот же день фигурант сбыл указанный наркотик, продав его за 1,2 тыс. рублей лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

За совершение указанного преступления суд первой инстанции назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

При этом уголовным законом за данное преступление предусмотрен минимальный размер наказания в виде 8 лет лишения свободы.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, сторона обвинения обжаловала судебное решение в апелляционном порядке.