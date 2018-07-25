Конфликт самарского депутата и полицейского из Уфы разбирали в суде

Адвокат Аркадия Лазарева допрашивает свидетеля

В Ленинском районном суде состоялось рассмотрение дела об административном правонарушении. Речь идёт о конфликте депутата Самарского района, активиста ОНФ Аркадия Лазарева и полицейского из Уфы. Инцидент произошёл 7 июля на фан-фесте в Самаре . Аркадий Лазарев отдыхал там вместе с двумя товарищами. Как рассказал сам депутат, правоохранители применили к нему грубую физическую силу, спецсредства (наручники) и доставили в отдел полиции. После мужчина обратился в больницу: он получил травму ноги. Активист обратился в следственные органы с просьбой проверить действия полицейских. В свою очередь, правоохранители составили в отношении Аркадия Лазарева протокол по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Стороны конфликта пытались примириться и даже извинились друг перед другом.

Протокол по статье КоАП передали в суд. Санкция по статье 19.3 составляет около 500 рублей.

На первом заседании судья выслушала версию Аркадия Лазарева и двух его знакомых, которые были с ним в момент конфликта.

— Я не оказывал сопротивления, не возражал, подчинился всем законным и незаконным требованиям сотрудников полиции. Затем попросил их представиться, начал вести видеозапись, — рассказал Аркадий Лазарев. Он попросил судью приобщить к делу это видео.

Судья Кузнецова посмотрела видеозапись событий

Защита депутата заявила ходатайство о вызове в суд для дачи показаний полицейского из Уфы по фамилии Ишмухаметов, с которым у Лазарева и произошёл конфликт. Также депутат попросил вызвать в суд тех сотрудников, которые составляли на него рапорты и протокол об административном правонарушении. Адвокат Лазарева озвучил просьбу к суду запросить в ГУВД Самары видеозаписи с камер «Безопасный город», которые помогут пролить свет на происшествия той ночи.

Судья ходатайства приняла, задала уточняющие вопросы. Следующее заседание по делу состоится в конце июля.