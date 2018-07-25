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Челябинского наркодельца поймали с тремя кило «синтетики» в багажнике
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Челябинского наркодельца поймали с тремя кило «синтетики» в багажнике 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Южноуральский горсуд вынес приговор 28-летнему местному жителю, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Он проведет 8 лет в колонии строгого режима, а также заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По данным следствия, в декабре 2017 года подсудимый извлек из тайника около 3 килограммов «синтетики». Он поместил наркотики в багажник своего авто. Вскоре машину задержали полицейские, которые обнаружили вещество при осмотре.
В ходе судебного заседания обвиняемый частично признал вину и отказался от дачи показаний.
При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: активное содействие раскрытию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие судимостей и положительные характеристики.
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