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Безработного рецидивиста с крупной партией героина задержали в Сормове
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Безработного рецидивиста с крупной партией героина задержали в Сормове 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
В Сормовском районе задержан 22-летний безработный мужчина с крупной партией наркотиков. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Подозрительный гражданин был остановлен сотрудниками полиции на улице Ногина. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято более 26 граммов наркотического средства, содержащего героин. Задержанный оказался уроженцем Челябинской области, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
В настоящее время мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.
Напомним, в Нижний Новгород из Китая пришла посылка с наркотиками.
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