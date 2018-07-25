Безработного рецидивиста с крупной партией героина задержали в Сормове

В Сормовском районе задержан 22-летний безработный мужчина с крупной партией наркотиков. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Подозрительный гражданин был остановлен сотрудниками полиции на улице Ногина. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято более 26 граммов наркотического средства, содержащего героин. Задержанный оказался уроженцем Челябинской области , ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.