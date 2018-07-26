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Арестована мать погибшей в Прикамье девочки
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В Краснокамске арестовали мать девочки, которая могла умереть от истощения 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: Fotolia / ivanfff
Краснокамский городской суд Пермского края заключил под стражу на два месяца мать 14-летней девочки, которая скончалась от вероятного истощения, сообщила РИА Новости ответственная за взаимодействие со СМИ в суде Валентина Лазарева.
На минувшей неделе арестованная не смогла добудиться своей 14-летней дочери. Прибывшие медики констатировали ее смерть. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
В среду мать погибшей девочки была задержана правоохранительными органами. Уголовное дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Спустя сутки по ходатайству следствия в отношении обвиняемой судом была избрана мера пресечения.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказала Лазарева.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что после обыска квартиры следователи пришли к выводу, что семья девочки находилась в тяжелом финансовом положении, поскольку в доме "даже не было продуктов". При этом в числе тех, кто нуждается в помощи, она не значилась. В региональном минздраве РИА Новости сообщили, что девочка проходила осмотр в школе и была отнесена к 1-2-й группе здоровья, то есть была здорова.
Помимо уголовного дела против матери погибшей школьницы, СК также завел дело по статье 293 УК РФ ("Халатность") в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, которые, по мнению следствия, "ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, своевременно не выявили обстоятельства, свидетельствующие о необходимости изъятия у матери несовершеннолетней в целях обеспечения безопасности ее жизни и здоровья".
Расследование обстоятельств гибели девочки из Краснокамска находится на особом контроле председателя СК Александра Бастрыкина. Глава Следственного комитета поручил тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие смерти девочки, и дать всестороннюю правовую оценку, как ответственным должностным лицам, так и органам системы профилактики.
Помимо этого, за ситуацией также следят уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова и губернатор региона Максим Решетников, который дал поручение организовать проверку в школе, органах опеки и комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамска.
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