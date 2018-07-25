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СК заочно предъявил обвинения экс-министру обороны Украины
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СК заочно предъявил обвинения экс-министру обороны Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский следственный комитет заочно предъявил обвинения экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело заведено из-за публичных призывов Гриценко к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога в телевизионном эфире канала «112 Украина».
"По данному факту в отношении Анатолия Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В настоящее время уголовные дела о совершении Анатолием Гриценко двух преступлений соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение", — говорится в сообщении.
Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко за публичные призывы к терактам в российских городах.
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