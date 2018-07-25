Экс-министра обороны Украины обвинили в призывах к терактам

«В ходе расследования по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена причастность Гриценко к совершению аналогичного преступления 16 июля 2014 года, — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко . — В указанный день в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании „Студия 1+1“ Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов».

Таганроге Гриценко обвиняют в призывах к осуществлению террористической деятельности в Москве

Таким образом, выявлен еще один эпизод преступной деятельности бывшего украинского военачальника. По данному факту в отношении Гриценко также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Гриценко заочно предъявлено обвинение.

"В соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству", — напомнили в Следственном комитете РФ.