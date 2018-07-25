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Экс-министра обороны Украины обвинили в призывах к терактам
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Экс-министра обороны Украины обвинили в призывах к терактам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РАПСИ
«В ходе расследования по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена причастность Гриценко к совершению аналогичного преступления 16 июля 2014 года, — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. — В указанный день в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании „Студия 1+1“ Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов».
Гриценко обвиняют в призывах к осуществлению террористической деятельности в Москве и Таганроге
Таким образом, выявлен еще один эпизод преступной деятельности бывшего украинского военачальника. По данному факту в отношении Гриценко также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Гриценко заочно предъявлено обвинение.
"В соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству", — напомнили в Следственном комитете РФ.
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