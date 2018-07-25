В Башкирии руководитель ФКУ «Приуралье» подозревается в растрате бюджетных средств

Один из руководителей ФКУ «Приуралье» подозревается в растрате бюджетных средств. Как сообщает Следком РБ, возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2016 года 42-летний мужчина, используя свое служебное положение, подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг по контракту, заключенному с контрагентом, заведомо зная, что обязательства перед учреждением контрагентом не выполнены.

— После чего подозреваемый дал подчиненному сотруднику заведомо незаконное указание об оплате якобы представленных контрагентом счетов за фактически не оказанные услуги, в результате растрачены денежные средства, поступившие в учреждение из федерального бюджета РФ , на общую сумму свыше 5 млн рублей, — рассказали в СК по РБ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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