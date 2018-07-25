Ещё
В Башкирии руководитель ФКУ «Приуралье» подозревается в растрате бюджетных средств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии руководитель ФКУ «Приуралье» подозревается в растрате бюджетных средств 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Один из руководителей ФКУ «Приуралье» подозревается в растрате бюджетных средств. Как сообщает Следком РБ, возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, в декабре 2016 года 42-летний мужчина, используя свое служебное положение, подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг по контракту, заключенному с контрагентом, заведомо зная, что обязательства перед учреждением контрагентом не выполнены.
— После чего подозреваемый дал подчиненному сотруднику заведомо незаконное указание об оплате якобы представленных контрагентом счетов за фактически не оказанные услуги, в результате растрачены денежные средства, поступившие в учреждение из федерального бюджета РФ, на общую сумму свыше 5 млн рублей, — рассказали в СК по РБ.
Расследование уголовного дела продолжается.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии экс-мэр Агидели готовит маргарин в колонии строгого режима В Башкирии с бывшего главы сельсовета взыскали свыше 900 тысяч рублей В Башкирии осужден 18-летний парень за попытку сбыта запрещенных веществ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ15
Убийство телеведущего поразило страну71
Таджикистан направил ноту России31
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны179
США нанесут удар по госдолгу России241
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение