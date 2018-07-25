Бывшего директора салона связи «Евросеть» приговорили обязательной работе из-за украденных телефонов

Он забрал три сотовых общей стоимостью 50 тысяч рублей

Кургане к 180 часам обязательных работ приговорён экс-директор магазина «Евросеть» за присвоение сотовых телефонов. По информации прокуратуры области, 22-летний руководитель забрал три сотовых на сумму 50 тысяч рублей. Когда уголовное дело о присвоении техники было заведено, мужчина вернул два сотовых телефона и признал вину в суде.

— Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Пока приговор суда в законную силу не вступил.