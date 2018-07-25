В Карелии осужден капитан, перевозивший людей на Соловки с нарушениями

В судно, рассчитанное на 12 пассажиров, он уместил аж 39 человек.

Кемский районный суд вынес приговор капитану, обвинявшемуся в ненадлежащем оказании услуг при перевозке пассажиров.

Органом предварительного следствия доказано, что 15 июня 2017 года капитан судна «Нерха» перевозил пассажиров от острова Соловки Архангельской области до п. Рабочеостровск. При этом на судне отсутствовало достаточное количество спасательных средств, превышена пассажировместимость более, чем в 3 раза, а капитан судна самоустранился от управления судна, передав его управление другому члену экипажа, не обладающему достаточными познаниями в области судовождения.

Суд признал капитана судна виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.