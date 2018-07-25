Два отделения микрозаймов за час ограбил мужчина в Братске

Вначале братчанин ворвался в офис микрозаймов, расположенный на проспекте Ленина. Оператор рассказала полицейским, что в четвёртом часу дня в помещение зашёл неизвестный мужчина, стал угрожать ей ножом и требовать деньги. Женщина не растерялась и, успев нажать «тревожную» кнопку, спряталась в подсобном помещении. Налётчик схватил со стола какой-то предмет и убежал.

Через час сообщение об аналогичном преступлении поступило из салона на Центральном рынке, где нападавший, угрожая сотруднице холодным оружием, украл 20 тысяч рублей.

Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Изучив съёмки, сотрудники отдела уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Братское» менее чем через сутки доставили предполагаемого налетчика в полицию. В отношении 31-летнего братчанина по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой), возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён под стражу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.