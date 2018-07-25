По подозрению в убийстве семилетней девочки задержан парень из соседнего дома

Подозреваемый сознался в изнасиловании и убийстве ребенка. Тело девочки он спрятал на заброшенном стадионе.

"Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения — заключения под стражей, а также предъявления обвинения", — сообщила Елена Шкаева

Ранее под подозрение в совершении преступления попадали члены семьи убитой, но их причастность не подтвердилась. Напомним, тело ребенка с травмой головы и следами удушения нашли 21 июля. Девочка не вернулась с прогулки накануне вечером.