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По подозрению в убийстве семилетней девочки задержан парень из соседнего дома
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По подозрению в убийстве семилетней девочки задержан парень из соседнего дома 

Волга Ньюс 42 минуты назад
Подозреваемый сознался в изнасиловании и убийстве ребенка. Тело девочки он спрятал на заброшенном стадионе.
"Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения — заключения под стражей, а также предъявления обвинения", — сообщила Елена Шкаева.
Оперативное сопровождение по делу осуществляют представители ГУ МВД по Самарской области.
Ранее под подозрение в совершении преступления попадали члены семьи убитой, но их причастность не подтвердилась. Напомним, тело ребенка с травмой головы и следами удушения нашли 21 июля. Девочка не вернулась с прогулки накануне вечером.
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