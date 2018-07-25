На гендиректора НПО имени Лавочкина завели уголовное дело 

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, передает РИА «Новости».
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
"В отношении Лемешевского возбуждено уголовное дело", — сказал Устименко.
Также сообщается, что Лемешевский уйдет в отставку со 2 августа.
Ранее источника в ракетно-космической области сообщал, что в ближайшее время свой пост может покинуть генеральный директор Научно-производственного объединениея им. С. А. Лавочкина Сергей Лемешевский.