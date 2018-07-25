Ещё
Исполняющим обязанности главы московского главка СК стал Андрей Стрижов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Крымский мост начал отделяться от Крыма

Исполняющим обязанности главы московского главка СК стал Андрей Стрижов 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На сайте столичного ГСУСК России обновлена информация о руководстве, исполняющим обязанности руководителя ГСУСК по Москве указан Андрей Стрижов.
"Стрижов Андрей Александрович. Полковник юстиции. Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве", — говорится в разделе «Руководство».
Экс-глава столичного главка СК РФ генерал Александр Дрыманов был заключен под стражу на прошлой неделе, ему может грозить до 22 лет лишения свободы. Виновным себя Дрыманов не считает.
По данным источника РИА Новости, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО бандита Итальянца, которые затем «распилили». Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч.
Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого зама Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.
Официально фабула не оглашалась, следствие ведет ФСБ.
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом219
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина274
Таджикистан направил ноту России109
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны218
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2918
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение