Суд арестовал пятого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ , 25 июл — РИА Новости . Пятый из шести сотрудников колонии №1, задержанных за пытки осужденного, заключен под стражу Заволжским судом Ярославля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее суд арестовал троих подозреваемых, все они признали свою вину. Четвертому подозреваемому — Ивану Калашникову — продлили срок задержания на 72 часа.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября включительно", — гласит решение.

Судья рассказал, что Богданов не согласен с тем, что очевидцы преступления указали на него как участника, и не узнает себя на видеозаписи. «Богданов отказался от дачи показаний», — гласит решение суда.

На очереди заседание по шестому подозреваемому.