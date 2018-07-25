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Суд арестовал пятого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии
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Суд арестовал пятого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Пятый из шести сотрудников колонии №1, задержанных за пытки осужденного, заключен под стражу Заволжским судом Ярославля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее суд арестовал троих подозреваемых, все они признали свою вину. Четвертому подозреваемому — Ивану Калашникову — продлили срок задержания на 72 часа.
Пятый подозреваемый — заместитель дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК №1 Игорь Богданов.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября включительно", — гласит решение.
Судья рассказал, что Богданов не согласен с тем, что очевидцы преступления указали на него как участника, и не узнает себя на видеозаписи. «Богданов отказался от дачи показаний», — гласит решение суда.
На очереди заседание по шестому подозреваемому.
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