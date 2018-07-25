Суд арестовал двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

Двое фигурантов дела о пытках в ярославской колонии арестованы. На заседании 25 июля Заволжский районный суд Ярославля постановил заключить под стражу младшего инспектора Сергея Драчева, одного из сотрудников колонии № 1, которые были задержаны за пытки заключенного.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 22 сентября", — цитирует решение суда РИА Новости

Кроме того, суд поместил в СИЗО старшего инспектора отдела безопасности ИК-1 Максима Яблокова. Ранее тот написал явку с повинной. Хотя защита просила поместить инспектора под домашний арест, суд отклонил это ходатайство. По мнению представителей следствия, находясь под домашним арестом, Яблоков может скрыться или оказать давление на свидетелей.

В начале месяца СМИ опубликовали запись, сделанную в колонии № 1 в Ярославле, на которой видно, как избивают заключенного. По факту избиений в колонии было возбуждено уголовное дело. Личности всех причастных к этому инциденту были установлены. В ходе расследования 17 сотрудников колонии уволили, как и следователя, который ранее отказался заводить дело по заявлению об избиении заключенного. По делу о пытках в ярославской колонии проходят шесть человек. Вопрос о заключении под стражу пяти из шести подозреваемых суд решит 25 июля.