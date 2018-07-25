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25 июля 2018 отмечается День СК РФ
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Пока вы спали: "вестники смерти" дурят народ
Пока вы спали: "вестники смерти" дурят народ

25 июля 2018 отмечается День СК РФ 

Пятый канал 57 минут назад
Фото: Пятый канал
В России только за минувший год было привлечено к уголовной ответственности более 500 чиновников, в том числе несколько губернаторов. Слуги народа попались на взятках. Об этом рассказал «Известиям» глава следственного комитета России Александр Бастрыкин накануне профессионального праздника следователей, который отмечают сегодня, 25 июля.
В прошлом году комитет возбудил более 17 с половиной тысяч уголовных дел о коррупции. Государству возвращено свыше двух миллиардов рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму восемь миллиардов. Продолжается расследование хищений при строительстве космодрома «Восточный». Серьезную работу проводит следственный комитет и по выявлению всех виновников пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Предъявлено обвинение семи фигурантам дела. Однако не исключено, что этот список не окончательный и в нем появятся чиновники, выдавшие разрешение на строительство и эксплуатацию здания.
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