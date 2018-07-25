25 июля 2018 отмечается День СК РФ

В прошлом году комитет возбудил более 17 с половиной тысяч уголовных дел о коррупции. Государству возвращено свыше двух миллиардов рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму восемь миллиардов. Продолжается расследование хищений при строительстве космодрома «Восточный». Серьезную работу проводит следственный комитет и по выявлению всех виновников пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Предъявлено обвинение семи фигурантам дела. Однако не исключено, что этот список не окончательный и в нем появятся чиновники, выдавшие разрешение на строительство и эксплуатацию здания.