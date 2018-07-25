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Владимир Васильев поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия РФ с профессиональным праздником
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Владимир Васильев поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия РФ с профессиональным праздником 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Владимир Васильев поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия РФ с профессиональным праздникомВременно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Владимир Васильев поздравил дагестанских сотрудников и ветеранов органов следствия РФ с их днем.
Васильев отметил, что сотрудников органов следствия характеризует честность, принципиальность, преданность своему делу, самоотдача и ответственность.
«Примите слова признательности за ту большую и значимую работу по бескомпромиссной борьбе с организованной преступностью и противодействию коррупции, результаты которой, несомненно, скажутся на решении накопившихся в республике проблем», — отметил глава республики.
Профессиональный праздник День сотрудника органов следствия РФ отмечается с 2014 года. Он установлен Постановлением Правительства РФ в августе 2013 года.
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