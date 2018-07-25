Владимир Васильев поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия РФ с профессиональным праздником

Владимир Васильев поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия РФ с профессиональным праздникомВременно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Владимир Васильев поздравил дагестанских сотрудников и ветеранов органов следствия РФ с их днем.

Васильев отметил, что сотрудников органов следствия характеризует честность, принципиальность, преданность своему делу, самоотдача и ответственность.

«Примите слова признательности за ту большую и значимую работу по бескомпромиссной борьбе с организованной преступностью и противодействию коррупции, результаты которой, несомненно, скажутся на решении накопившихся в республике проблем», — отметил глава республики.