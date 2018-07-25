Житель Владивостока пришел в гости к знакомому и лишился телефона, денег и часов

Причиненный потерпевшему ущерб превысил 30 тысяч рублей. Ориентировка с приметами грабителя была передана нарядам полиции. Во время розыска по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 35-летнего ранее судимого жителя Владивостока.

В результате в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Злоумышленнику может грозить наказание до семи лет лишения свободы.