Житель Владивостока пришел в гости к знакомому и лишился телефона, денег и часов 

Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Сигнал о происшествии поступил в отдела полиции Владивостока.
Причиненный потерпевшему ущерб превысил 30 тысяч рублей. Ориентировка с приметами грабителя была передана нарядам полиции. Во время розыска по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 35-летнего ранее судимого жителя Владивостока.
В результате в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Злоумышленнику может грозить наказание до семи лет лишения свободы.