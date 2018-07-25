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Житель Владивостока пришел в гости к знакомому и лишился телефона, денег и часов
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Пока вы спали: "вестники смерти" дурят народ

Житель Владивостока пришел в гости к знакомому и лишился телефона, денег и часов 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Сигнал о происшествии поступил в отдела полиции Владивостока.
Причиненный потерпевшему ущерб превысил 30 тысяч рублей. Ориентировка с приметами грабителя была передана нарядам полиции. Во время розыска по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 35-летнего ранее судимого жителя Владивостока.
В результате в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Злоумышленнику может грозить наказание до семи лет лишения свободы.
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