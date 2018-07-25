Астраханские полицейские нашли астраханца, утратившего связь с родственниками, в Крыму

В дежурную часть УМВД России по городу Астрахани заявлением о розыске обратился 64-летний житель Кировского района. Он сообщил, что в течение двух недель не может связаться с сыном, отправившимся на заработки.

Через пять дней разыскиваемый был найден. Оперуполномоченным городской полиции удалось связаться со знакомой астраханца, а затем и с ним самим. 40-летний мужчина рассказал сотрудниками уголовного розыска, что в настоящее время проживает в городе Симферополе , и у него все в порядке. С его слов, связь с родственниками была прервана по причине поломки телефона.

Полицейские уведомили отца астраханца о результатах розыска. Установлено, что в отношении него преступлений и правонарушений не совершалось. Отец поблагодарил полицейских за розыск сына, с которым в течение двух недель не мог связаться.