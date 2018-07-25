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Пассажира рейса Москва-Якутск задержали в Домодедово за пьяный дебош и избиение сотрудника авиакомпании
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Пассажира рейса Москва-Якутск задержали в Домодедово за пьяный дебош и избиение сотрудника авиакомпании 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Нетрезвый пассажир рейса Москва-Якутск задержан в столичном аэропорту Домодедово после нападения на сотрудника авиакомпании, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 24 июля. Транспортным полицейским поступила информация о том, что в Домодедово пассажир рейса в Якутск с признаками алкогольного опьянения оказал физическое сопротивление охранникам авиакомпании во время снятия его с борта самолета.
«На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые доставили мужчину в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово. Гражданин 1976 г. рождения, житель Краснодара, привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство», — сказали в пресс-службе.
По факту нанесения телесных повреждений представителю авиакомпании полиция проводит проверку.
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