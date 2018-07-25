В Уфе судебные приставы задержали дебошира, который с ножом набросился на парня

Накануне в Уфе жители одного из районов стали очевидцами ЧП: неадекватный молодой человек бежал по улице и размахивал ножом. Его жертвой стал парень, который попался ему на встречу. Дебошир успел нанести оппоненту несколько ножевых ранений, прежде чем его задержали судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Молодые люди смогли оказать первую помощь и задержать дебошира

— Со слов потерпевшего, мужчина напал на него. Очевидцы пытались за него заступиться, однако сами едва не пострадали. Молодой человек подбежал к судебным приставам с просьбой о помощи, и рассказал о случившемся. Они, в свою очередь, тотчас же вызвали скорую помощь и оказали первую медицинскую помощь пострадавшему, — сообщила пресс-служба ведомства. Несмотря на его отчаянное сопротивление, мужчина был передан прибывшим на место сотрудникам полиции.