В Удмуртии у лидеров и активистов преступных групп изъяли три обреза и пистолет-пулемет

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии у лидеров и активных участников организованных преступных групп изъяли огнестрельное оружие. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике. Преступные группы занимались вымогательством, незаконной банковской и игорной деятельностью. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты три обреза гладкоствольных охотничьих ружей и пистолет-пулемет», — говорится в сообщении. В ходе следствия выяснилось, что оружие хранилось не для террористической или экстремистской деятельности. По факту незаконного оборота оружия возбудили уголовные дела по статье 222 УК РФ.