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В Удмуртии у лидеров и активистов преступных групп изъяли три обреза и пистолет-пулемет
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В Удмуртии у лидеров и активистов преступных групп изъяли три обреза и пистолет-пулемет 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии у лидеров и активных участников организованных преступных групп изъяли огнестрельное оружие. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.
Преступные группы занимались вымогательством, незаконной банковской и игорной деятельностью.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты три обреза гладкоствольных охотничьих ружей и пистолет-пулемет», — говорится в сообщении.
В ходе следствия выяснилось, что оружие хранилось не для террористической или экстремистской деятельности.
По факту незаконного оборота оружия возбудили уголовные дела по статье 222 УК РФ.
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