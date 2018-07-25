В Самаре будут судить троих мужчин, обвиняемых в организации убийства

9 мая 2017 г. около одного из домов, расположенных по ул. Калинина в Самаре , было совершено покушение на убийство 45-летнего местного жителя. По версии следствия, 24-летний обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвел в мужчину, находящегося рядом со своим автомобилем, не менее четырех выстрелов из оружия. Потерпевшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями шеи, туловища и конечностей, однако в ноябре 2017 г. мужчина скончался от полученных травм.

По версии следствия, потерпевший неофициально представлял интересы организации по оказанию ритуальных услуг. 20 апреля 2017 г., на территории кладбища «Рубежное» между потерпевшим и представителем ООО «Самара Спецкомбинат ритуальных услуг», произошел конфликт, связанный с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе на территории Самары. После чего, 50-летний обвиняемый вместе со своим 47-летним знакомым и решили организовать убийство указанного мужчины. Далее они привлекли к организации убийства еще одного своего 34-летнего знакомого, который за 1 млн руб. должен был подыскать исполнителей убийства. После того, как исполнители были определены, 34-летний обвиняемый подъехал вместе с ними к дому, где проживал потерпевший. Когда мужчина вышел из подъезда, 24-летний злоумышленник несколько раз выстрелил в него из оружия, полученного от организаторов убийства.

После возбуждения уголовного дела обвиняемые в организации убийства были задержаны и в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, а исполнители скрылись с места происшествия и по данным следствия находятся за пределами Самарской области , в связи с чем были объявлены в розыск. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, им предъявлено заочное обвинение, предварительное расследование по указанному уголовному делу продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу. Сами обвиняемые свою вину отрицают.