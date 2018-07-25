Ещё
В Самаре будут судить троих мужчин, обвиняемых в организации убийства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: "вестники смерти" дурят народ
Пока вы спали: "вестники смерти" дурят народ

В Самаре будут судить троих мужчин, обвиняемых в организации убийства 

Волга Ньюс 1 час назад
9 мая 2017 г. около одного из домов, расположенных по ул. Калинина в Самаре, было совершено покушение на убийство 45-летнего местного жителя. По версии следствия, 24-летний обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвел в мужчину, находящегося рядом со своим автомобилем, не менее четырех выстрелов из оружия. Потерпевшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями шеи, туловища и конечностей, однако в ноябре 2017 г. мужчина скончался от полученных травм.
По версии следствия, потерпевший неофициально представлял интересы организации по оказанию ритуальных услуг. 20 апреля 2017 г., на территории кладбища «Рубежное» между потерпевшим и представителем ООО «Самара Спецкомбинат ритуальных услуг», произошел конфликт, связанный с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе на территории Самары. После чего, 50-летний обвиняемый вместе со своим 47-летним знакомым и решили организовать убийство указанного мужчины. Далее они привлекли к организации убийства еще одного своего 34-летнего знакомого, который за 1 млн руб. должен был подыскать исполнителей убийства. После того, как исполнители были определены, 34-летний обвиняемый подъехал вместе с ними к дому, где проживал потерпевший. Когда мужчина вышел из подъезда, 24-летний злоумышленник несколько раз выстрелил в него из оружия, полученного от организаторов убийства.
После возбуждения уголовного дела обвиняемые в организации убийства были задержаны и в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, а исполнители скрылись с места происшествия и по данным следствия находятся за пределами Самарской области, в связи с чем были объявлены в розыск. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, им предъявлено заочное обвинение, предварительное расследование по указанному уголовному делу продолжается.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу. Сами обвиняемые свою вину отрицают.
Волга Ньюс: последние новости
Администратора самарского кафе подозревают в даче взятки сотруднику Роспотребнадзора По делу о хищениях в банке "Волга-Кредит" предъявлено окончательное обвинение Тольяттинский заключенный получил новый срок за попытку "купить" улучшение условий содержания
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну38
США нанесут удар по госдолгу России114
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа36
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас56
Россиян замучили мнимыми похоронами11
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
Россиян замучили мнимыми похоронами
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
01:01
Раскрыта правда о «Посейдоне»
Оружие Армия
00:33
Убийство телеведущего поразило страну
Происшествия
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение