Не поделили ритуальный бизнес: в Самаре перед судом предстанут организаторы заказного убийства

Мужчину убили рядом с его автомобилем

Самаре следователи закончили расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей 34, 47 и 50 лет. Их обвиняют в организации заказного убийства.

— По версии следствия, 20 апреля на территории одного из кладбищ города встретились представители компаний, оказывающих ритуальные услуги. Они пытались договориться о переделе сфер влияния в этом бизнесе, — рассказали в СУ СК России по Самарской области . — После встречи 50-летний обвиняемый вместе со своим 47-летним знакомым решили убить одного из неофициальных представителей компании-конкурента. Они попросили своего общего друга найти исполнителя и предложили исполнителю 1 миллион рублей.

Накануне преступления 24-летний киллер получил оружие от организаторов. 9 мая прошлого года он вместе с одним из заказчиков подъехал к дому на Калинина, где жил потерпевший. Убийца дождался, когда 45-летний мужчина выйдет из подъезда и подойдет к автомобилю, 4 раза выстрелил в свою жертву и скрылся с места преступления.

— Потерпевшего госпитализировали с огнестрельными ранениями в области шеи, туловища и конечностей. Врачи несколько месяцев боролись за его жизнь, но в ноябре прошлого года мужчина умер, — пояснили следователи.

Стражи порядка задержали организаторов убийства и заключили их под стражу. Свою вину они не признают. Их дело будут рассматривать в Самарском областном суде.

Исполнители же убийства сбежали за пределы региона и находятся в розыске. Им предъявили заочное обвинение, и следователи продолжают предварительное расследование.