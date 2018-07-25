На севере Красноярского края чиновницу подозревают в злоупотреблениях

Уголовное дело в отношении руководителя управления культуры администрации Эвенкийского района, подозреваемой в злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, «подозреваемая в марте 2013 года используя служебное положение, из корыстной заинтересованности, с целью улучшения своего материального положения принудила находящегося в прямой от нее зависимости руководителя подчиненной организации официально трудоустроить ее на должность ведущего методиста. При этом руководитель управления не намеревалась в действительности работать методистом. За период формального нахождения в должности подозреваемой была начислена и выплачена заработная плата в сумме более 700 тысяч рублей».

Проводится предварительное расследование.