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На севере Красноярского края чиновницу подозревают в злоупотреблениях
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На севере Красноярского края чиновницу подозревают в злоупотреблениях 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Уголовное дело в отношении руководителя управления культуры администрации Эвенкийского района, подозреваемой в злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, «подозреваемая в марте 2013 года используя служебное положение, из корыстной заинтересованности, с целью улучшения своего материального положения принудила находящегося в прямой от нее зависимости руководителя подчиненной организации официально трудоустроить ее на должность ведущего методиста. При этом руководитель управления не намеревалась в действительности работать методистом. За период формального нахождения в должности подозреваемой была начислена и выплачена заработная плата в сумме более 700 тысяч рублей».
Проводится предварительное расследование.
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