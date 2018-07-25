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Экс-главу одного из районов Татарстана задержали по подозрению в мошенничестве
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Экс-главу одного из районов Татарстана задержали по подозрению в мошенничестве 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Бывшего главу Тукаевского района Татарстана Василя Хазеева задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, пишет Inkazan.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.
Ранее следователи провели обыски в доме Хазеева и у бывшего главы УМВД Набережных Челнов, а также еще у семерых человек.
По версии следствия, в 2012 году исполнительный комитет Тукаевского района незаконно выделил 11 гектаров лесного фонда, причинив тем самым ущерб в размере более 10 млн руб.
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