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Экс-главу одного из районов Татарстана задержали по делу о мошенничестве
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Экс-главу одного из районов Татарстана задержали по делу о мошенничестве 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Реальное время
КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Следователи Следственного управления СК РФ по Татарстану задержали экс-главу Тукаевского района республики Василя Хазеева по делу о мошенничестве и злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе управления.
"Бывший глава Тукаевского муниципального района Василь Хазеев задержан", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в ведомстве, следователи возбудили уголовное дело по факту хищения земельных участков в Князевском сельском поселении Тукаевского района — по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий).
"По версии следствия, в 2012 году неустановленные должностные лица исполнительного комитета Тукаевского района незаконно перевели 11 земельных участков лесного фонда Российской Федерации площадью 11 га в категорию земель сельскохозяйственного назначения, а затем передали в аренду гражданам", — говорится в сообщении управления.
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