Экс-главу одного из районов Татарстана задержали по делу о мошенничестве

КАЗАНЬ , 25 июля. / ТАСС /. Следователи Следственного управления СК РФ по Татарстану задержали экс-главу Тукаевского района республики Василя Хазеева по делу о мошенничестве и злоупотреблению должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе управления. "Бывший глава Тукаевского муниципального района Василь Хазеев задержан", — сказал собеседник агентства. Как уточнили в ведомстве, следователи возбудили уголовное дело по факту хищения земельных участков в Князевском сельском поселении Тукаевского района — по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий). "По версии следствия, в 2012 году неустановленные должностные лица исполнительного комитета Тукаевского района незаконно перевели 11 земельных участков лесного фонда Российской Федерации площадью 11 га в категорию земель сельскохозяйственного назначения, а затем передали в аренду гражданам", — говорится в сообщении управления.