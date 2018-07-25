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В Кунгурском районе двое бомжей проникли в дом, съели продукты и уснули
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В Кунгурском районе двое бомжей проникли в дом, съели продукты и уснули 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
В Кунгурском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих мужчин без определенного места жительства в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в чужое жилище).
Предварительным следствием установлено, что 8 апреля 2018 года в вечернее время в деревне Кляпово Кунгурского района мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в дом местной жительницы. В доме они съели продукты питания и легли спать. Вернувшаяся хозяйка вызвала сотрудников полиции. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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