22-летней мужчина с крупной партией героина задержан в Нижнем

12 июля в Сормовском районе полицейскими задержан ранее судимый и нигде не работающий 22-летний уроженец Челябинской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области , в ходе личного осмотра у него была найдено свыше 26 грамм наркотического средства, содержащего в своем составе героин, что является крупным размером.

Злоумышленнику предъявлено обвинение. В настоящее время он находится под стражей.

Мужчине грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, почти 70 граммов героина изъято в Автозаводском районе.

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