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22-летней мужчина с крупной партией героина задержан в Нижнем
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Пока вы спали: "вестники смерти" дурят народ
Пока вы спали: "вестники смерти" дурят народ

22-летней мужчина с крупной партией героина задержан в Нижнем 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
12 июля в Сормовском районе полицейскими задержан ранее судимый и нигде не работающий 22-летний уроженец Челябинской области.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, в ходе личного осмотра у него была найдено свыше 26 грамм наркотического средства, содержащего в своем составе героин, что является крупным размером.
Злоумышленнику предъявлено обвинение. В настоящее время он находится под стражей.
Мужчине грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, почти 70 граммов героина изъято в Автозаводском районе.
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